Feiner Genuss: Die besten Saucen macht der Wein

So wächst in der kalten Zeit die Lust an Schmorgerichten, deren dunkles Fleisch von den Beeren- und Wald-Aromen eines guten Rotweins profitiert - ein Bœuf bourgignon, ein Coq au vin, eine Rehkeule in Zweigeltsauce. Weißwein ist die erste Wahl für Fisch- und Muschelgerichte, aber auch Hühner- und Kalbsragouts gewinnen durch einen Schuss Grünen Veltliner.