„Winterzauber“ sorgte für Einsatz-Marathon im Land

Winterzauber bringt Einsatzmarathon: Wie angekündigt, hielt in der Nacht auf Donnerstag der Winter in Niederösterreich Einzug. Wenngleich die Schnee-Hotspots im Westen und Süden Österreichs lagen, bekam auch der Osten eine ordentliche Ladung Neuschnee ab. Die NÖ-Florianis mussten am Donnerstag in aller Früh zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken.