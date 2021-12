Aggression steigt: Impfstraßen-Ärzte haben Angst

Täglich Polizeistreifen in Tiroler Impfzentren

In Tirol seien in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive Maßnahmen ergriffen worden, um die Sicherheit sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher zu gewährleisten. Zudem würden Impfzentren täglich vonseiten der Polizei bestreift. Das Rote Kreuz Oberösterreich berichtete, dass die Stimmung in den Impfstraßen in den vergangenen Tagen aggressiver geworden sein: „Man spürt, dass das Klima nicht immer freundlich ist.“ Der Umgangston sei „flapsig“, die Leute würden ungeduldiger. Von Übergriffen wisse man aber nichts.