Die Steiermark erhält drei neue Bezirkshauptfrauen

In Deutschlandsberg ist Doris Bund Nachfolgerin von Langzeit-Bezirkshauptmann Helmut-Theobald Müller, der für viele überraschend in den Landesdienst nach Graz gewechselt hat: Die Juristin (Jahrgang 1972) arbeitete schon in mehreren Bezirkshauptmannschaften und im Amt der Landesregierung, seit 2012 steht sie an der Spitze des Sicherheitsreferats an der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz.