Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der hübsche Mischlingsrüde Fidelio (vier Jahre) wurde leider schon viel herumgereicht und hat schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Da er jedoch fröhlich, intelligent und tapfer ist, macht er trotz allem Fortschritte in seinem Training und kann sich ausgewählten Personen öffnen. Dann ist er verschmust und verspielt. Fidelio braucht endlich liebevolle Menschen mit Erfahrung, die ihm den nötigen Halt und Freude am Leben geben können! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at.