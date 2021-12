„Wir haben die Scheu abgelegt“

Noch einmal alles rausholen! Ein letztes Mal geht es für Sturm in der Europa-League-Gruppenphase um den Sieg. Mit Monaco wartet allerdings heute in Graz keinesfalls ein leichter Gegner. Immerhin: Die Monegassen haben seit dem ersten Gruppenspiel im September einen Lauf: In 16 Spielen kassierte die Truppe von Trainer Niko Kovac bewerbsübergreifend nur zwei Niederlagen und schaffte souverän den Aufstieg in die nächste Europacup-Runde. Für Sturm ist hingegen das internationale Überwintern bereits abgehakt. Für Trainer Christian Ilzer steht trotzdem fest: „Ein Europacupspiel kann nie unbedeutend sein. Es geht um Prestige. Wir haben noch einmal die Chance, uns auf hohem Niveau zu messen“, sagt Ilzer, der diesmal auf Andreas Kuen (Adduktorenprobleme) verzichten muss.