Nationalspieler verursacht schweren Autounfall

Der ecuadorianische Fußball-Nationalspieler Gonzalo Plata hat in Spanien unter Alkoholeinfluss einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 21-jährige Flügelstürmer vom spanischen Zweitligisten Real Valladolid habe am Mittwochmorgen in Valladolid gut 200 km nordwestlich von Madrid mit seinem Luxuswagen an einer Kreuzung ein Taxi gerammt und zum Umkippen gebracht, berichteten Medien. Real Valladolid teilte mit, der Club missbillige das Verhalten des Spielers.