Bauernläden geplündert: Seriendiebin geschnappt

Sie hinterließ eine Spur der Verwüstung: Akribische Ermittlungen brachten die heimische Polizei auf die Fährte einer 34-jährigen Seriendiebin. Vor allem im Großraum der Landeshauptstadt suchte die Täterin bäuerliche Selbstbedienungsläden heim. Fünfmal schlug die Frau in Kapelln zu, wobei sie bei zwei Diebstählen auch in einen verschlossenen Hofladen einbrach. In Neustift-Innermanzing, Altlengbach sowie Weißenkirchen an der Perschling und St. Christophen – dort gleich siebenmal im gleichen Lokal – wurden geringe Mengen an Geld und auch Naturalien gestohlen.