Julia Grabher kämpft um Einzug ins Viertelfinale

Nun trifft Grabher im Viertelfinale auf die gleichaltrige Kroatin Jana Fett (WTA-Rang 247), die ihrerseits die 16-jährige Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra in zwei Sätzen bezwang. Die Kroatin ist jedoch nicht zu unterschätzen, hat sie es doch, anders als Grabher, in ihrer Karriere schon einmal in die Top-100 geschafft. Die Spielerinnen treffen zudem erstmalig aufeinander, was eine Prognose erschwert. Bleibt zu hoffen, dass Grabher die Matches gegen die zuletzt starken Kontrahentinnen zu ihrem Vorteil nutzen und gleich zu Beginn die nötige Härte in ihr Spiel integrieren kann.