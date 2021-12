Steyrer begleiten Post in die Verpackungs-Zukunft

Wie gelingt es, den Verpackungsmüll zu reduzieren? Diese Frage stellt sich auch die Post und fand mit der Fachhochschule OÖ eine erste Antwort. Am Logistikum am Campus Steyr wurde an Lösungen für wiederverwendbare Verpackungen getüftelt. Vier Modelle kommen ab Februar 2022 zum Einsatz. Die Verpackungen sollen von den Kunden hinterher gefaltet und zur Post zurückgebracht werden.