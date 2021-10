Online-Shops haften künftig für Verpackungsmüll

„Angesichts des massiven Wachstums des Paketvolumens im Onlinehandel um 27 Prozent auf 139 Millionen Pakete ist diese Regulierung nicht nur überfällig, sie wird in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen. Nachschärfungsbedarf sehen wir jedoch beim Strafausmaß. Geldstrafen bis 8400 Euro zahlen globale E-Commerce-Giganten wie Amazon aus der Portokasse, hier muss dringend nachgebessert werden“, so der Handelsverband.