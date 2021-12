Vienna Capitals gewinnen Hit gegen Fehervar 5:2

Die Capitals schlossen nahtlos an ihre beiden am Wochenende in Südtirol eingefahrenen Siege an, untermauerten mit dem neunten Erfolg im elften Spiel ihren Status als bestes Heim-Team der Liga. Die Entscheidung im Schlager der Runde fiel im zweiten Drittel binnen rund zehn Minuten, als Matthew Neal (30./PP), James Sheppard (39.) und Nicolai Meyer (40.) auf 3:0 stellten. Ein Comeback von Fehervar in Wien wie am 24. September beim 4:3-Sieg nach 1:3-Rückstand blieb diesmal aus.