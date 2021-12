Die Reifeprüfung für Sturms Musterschüler

Moritz Wels ist mit 17 Jahren der jüngste Europa-League-Spieler in der Klubgeschichte von Sturm. Von Experten bekommt er Bestnoten. Vor dem nächsten Europa-League-Highlight am Donnerstag (18.45) gegen AS Monaco sprach der Youngster mit der „Krone“ über seinen Weg nach oben. Ein Fußballerleben zwischen Schularbeiten und europäischer Bühne.