Das Glitzerhaus zieht die Kinder magisch an

Briefe an das Christkind landen im Postkasten

Sobald es jetzt im Advent dunkel wird, steigt auf der Straße vor dem Haus in Niederzirking das Verkehrsaufkommen. Autos fahren langsam vorbei oder parken in der Nähe. Jeder, der möchte, kann das Glitzerhaus ansehen, der Garten ist geöffnet. Dutzende Kinderaugen können sich Tag für Tag nicht an dem Funkeln und Glitzern sattsehen. Anna Haider: „Sogar aus dem benachbarten Niederösterreich kommen Besucher, manche von ihnen jedes Jahr. Und vor allem die Kinder haben so eine Freude.“