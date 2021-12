Diagonale Graz: Von 5. bis 10. April in Präsenz

Details am 8. Februar

„The Golden Pixel Cooperative“ aus Wien wird den Festivaltrailer gestalten und im Kunsthaus Graz zeitgleich ein anknüpfendes Projekt präsentieren. Der Trailer und der Eröffnungsfilm werden am 8. Februar bekanntgegeben. Das vollständige Programm will man am 24. März in Graz und am 25. März in Wien präsentieren. Der Ticketverkauf soll am 30. März anlaufen.