Schallenberg übergibt Amt: „Es war mir eine Ehre“

„Es war mir eine Ehre, diesem Land dienen zu dürfen“

Schallenberg betonte zudem, er habe das im Sinne der Demokratie gemacht, „um das Schiff in einer turbulenten Zeit in ruhige Fahrwasser zu bringen“. Nun sei er froh, dass Nehammer dieses gut funktionierende Haus übernehme. Er sei der richtige Mann dafür. „Du hast ein Gespür dafür, was ein Team ist“, so Schallenberg. „Ich weiß, die Zeiten sind angespannt. Aber wir sollten uns bewusst sein, in was für einem wunderschönen Land wir leben. Es war mir eine Ehre, diesem Land dienen zu dürfen.“