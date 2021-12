Ein ganzer Wald hat in einem Buchregal Platz

Mit Geheimfach

Aber um die charakteristischen Merkmale eines Baums dennoch für die Wissenschaft auf ewig aufzubewahren, haben sich die Mönche in Stiftsbibliotheken des 18. Jahrhunderts etwas Cleveres einfallen lassen: Sie haben „Holzbücher“ hergestellt. Die Rinde einer Baumart bildet den Rücken, die „Buchseiten“ aus Holz bilden eine Schachtel, in der sich Samen, Früchte, Blätter des Baums befinden. In einem Geheimfach versteckt, gibt es auch noch eine Beschreibung.