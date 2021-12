Die Ersten suchen sich ihren Christbaum schon aus

Gastronomie fiel aus

Viele der 140 Christbaumbauern in OÖ haben einen wichtigen Teil ihres Jahresumsatzes bereits gemacht. „Wir haben die Hotels noch im November beliefert, die Gastronomie fiel durch den Lockdown wieder weitgehend aus“, sagt Ignaz Hofer, Sprecher der Christbaumbauern.

Heimische Tannen und Fichten erkennt man an der rot-weiß-roten Schleife: „Sie haben kurze Transportwege und sind frisch“, zählt Hofer die Vorteile auf. „Sie halten bis 6. Jänner sicher gut durch.“ Rund 400.000 Christbäume aus OÖ werden am Heiligen Abend im Kerzenlicht erstrahlen.