Neue Impfkampagne soll auch Skeptiker überzeugen

Bonuszahlungen für Pflegeheim-Mitarbeiter

Neben einem erweiterten Impfangebot, das in Impfstraßen und durch Impfbusse bis vorerst Mitte Dezember in Kärnten angeboten wird, soll eine neue Prämienzahlung die Entscheidung des Impfens erleichtern. „In Pflegeheimen, die bis 31. Dezember eine hundertprozentige Impfbeteiligung aufweisen, erhalten die Mitarbeiter eine Bonuszahlung von 100 Euro“, erklärt LH Stv. Beate Prettner. Denn 15 Prozent der Angestellten in Heimen seien noch nicht geimpft. Zudem haben laut der Gesundheitsreferentin aktuell 15 Pflegeheime im Land mit Corona-Clustern zu kämpfen.