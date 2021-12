Christian Mucha: „Mein verrücktestes Bauprojekt“

„Eigentümer von einer der schönsten Suiten an der Côte d‘Azur“

„Jetzt sind wir Eigentümer von einer der schönsten Suiten an der Côte d‘Azur“, sagt er, während er rund 40 Firmen durch seinen wahr gewordenen Wohntraum „dirigiert“. Tonnenweise musste Schutt abtransportiert, neue Materialien wie etwa die 330 Quadratmeter edler Onyx („zum Spottpreis“) aus Carrara herangekarrt werden. Händisch. In den 5. Stock, „da die Stadt Nizza an dieser Adresse keinen Lastenaufzug zugelassen hat“, ärgert sich Mucha.