Drive-in-Nikolo im Bgld: Geschenke im Vorbeifahren

Unter strengen Auflagen ist es zwar dem Hl. Nikolaus erlaubt, Kinder trotz des Lockdowns am heutigen 6. Dezember zu besuchen. Doch für all jene, die auf Nummer sicher gehen und kein Virus-Risiko eingehen wollten, hatte ein Gastwirt aus dem burgenländischen Jois einen besonders kreativen Einfall gehabt. In seinem Innenhof gab es am Wochenende die Möglichkeit, einen Drive-in-Nikolo zu besuchen.