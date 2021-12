Im Schneetreiben auf Gegenfahrbahn geraten - Crash

In Unfallfahrzeuge gerutscht

„Unmittelbar dahinter fuhr eine 54-jährige Deutsche talwärts. Sie konnte wegen der Schneefahrbahn ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in die beiden Unfallfahrzeuge“, heißt es vonseiten der Exekutive. An allen beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden.