Für Sturms Kraftlackel kommt Pause zu früh

Noch zwei Spiele, dann werden die Sturm-Profis in die Winterpause entlassen. Zum Leidwesen von Bullen-Neuzugang Alexander Prass. Der „Marschierer“ im schwarz-weißen Mittelfeld ist jetzt so richtig warmgelaufen. Nur an mentaler Frische hapert es auch beim Jungspund nach dem intensiven Herbst.