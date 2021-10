Mehr Geld aus Wien: Steirisches Defizit 2022 sinkt

Finanzreferent Anton Lang stellte am Dienstag im Landtag in seiner Budgetrede den Landeshaushalt für 2022 vor. Und er hatte eine positive Nachricht im Gepäck: Laut Bund soll es nächstes Jahr 108 Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen für die Steiermark geben. Damit sinken das Defizit und der Schuldenstand.