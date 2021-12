Zu Weihnachten ein Herz für Tiere

Vielerorts sind Tierheime überfüllt, weil Besitzer sich im Lockdown aus der Laune heraus einen Vierbeiner zugelegt haben. Gleich verhält es sich in der Regel rund um Weihnachten, wenn Tiere als unüberlegtes Geschenk herhalten müssen. Nicht so im Sonnenhof: „Weder durch Corona, noch nach den Feiertagen haben wir seither ungewöhnlich viele Abgaben wahrgenommen. Darüber sind wir sehr froh“, erzählt Wolfgang Böck, Geschäftsführer des Vereins Landestierschutz Burgenland. Derzeit finden rund 120 Hunde und Katzen Unterschlupf im Sonnenhof in Eisenstadt. Das Wohlergehen der flauschigen Bewohner steht dabei stets an erster Stelle: