35-Jähriger mit Corona auf Intensivstation

Um Mitternacht wurde ein 35-jähriger Einheimischer am 2.12.2021 aufgrund einer akuten Corona-Infektion ins Krankenhaus Kufstein ambulant aufgenommen. Schnell ging es ihm immer schlechter, er musste schließlich auf die Intensivstation verlegt werden. Dem Krankenhauspersonal gegenüber gab er an, dass er hinsichtlich Corona geimpft sei, dies aber nicht belegen könne. Doch weil sich sein Gesundheitszustand so schnell verschlechterte, kam diesbezüglich beim Krankenhauspersonal Bedenken auf.