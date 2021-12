Mit Auto überschlagen: 75-Jährige im Krankenhaus

Die Pensionistin aus dem Bezirk Weiz war in St. Ruprecht an der Raab unterwegs, als es heute um 16.45 Uhr kurz nach einer Bahnübersetzung zum folgenschweren Unfall kam: Ihr Pkw geriet - warum ist noch Gegenstand der Ermittlungen - auf einmal rechts von der Fahrbahn ab. In Folge überschlug er sich, blieb auf dem Dach liegen.