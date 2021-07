Gemeinderat-Debatten um Logistikzentrum & Hochhaus

Heiß her gegangen ist es am Freitag bei einigen Tagesordnungspunkten im Villacher Gemeinderat. Dem Beschluss der neuen Fotovoltaik-Strategie der Stadt ist eine Diskussion um das geplante Logistikzentrum in Federaun (wir berichteten) vorausgegangen. Heftig diskutiert wurde außerdem ein geplantes Bauprojekt.