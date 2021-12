Der Skandal-Cluster: Covid-Ansteckungen im Landtag

PCR-Tests brachten drei weitere positive Ergebnisse, diese Abgeordneten sind auch Bürgermeister bzw. -innen und gehören VP, SP und FP an. Natürlich lässt sich nicht feststellen, ob das Trio von Dieringer-Granza infiziert wurde. Trotzdem flattert der Villacher Mandatarin eine zweite Strafanzeige ins Haus. Der St. Veiter Star-Anwalt Christian Puswald an die Staatsanwaltschaft: „Dieringer ist nach eigener Darstellung ungeimpft. Sie war rechtlich verpflichtet, sich vor Betreten des Saales zu überzeugen, ob ihr Test negativ ist.“ In der Anzeige geht es neben „Gefährdung durch übertragbare Krankheiten“ auch um „schwere gemeinschaftliche Gewalt“ (§ 274 StGB).