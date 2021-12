„Logistikcenter ist ein Angriff auf Regionalität!“

Schon 2025, also drei Jahre vor der Eröffnung des Semmeringbasis- und Koralmtunnels, soll das Logistikcenter Austria Süd in Fürnitz als unverzichtbarer Warenumschlagplatz an der Baltisch-Adriatischen Achse in Betrieb gehen. Die Stadt Villach verkaufte dafür ein 6,3 Hektar großes Grundstück an einen deutschen Konzernriesen. Das stößt bei Umweltschützern auf Widerstand.