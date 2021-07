Österreichs größtes Logistikzentrum in Federaun

Die Stadt Villach will 5,7 Millionen Euro in die Hand nehmen, um in Federaun auf einer Fläche von 46 Hektar bis 2026 Österreichs größtes Logistikzentrum entstehen zu lassen. Verantwortung Erde fordert einen Planungsstopp für das an Naturschutzgebiete angrenzende Projekt. Die Stadt beruhigt aber: „Österreichs grünstes Logistikzentrum bringt Hunderte zusätzliche Jobs!“