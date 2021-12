Italien: Coronazahlen steigen, Südtirol nun „gelb“

In Italien hat sich die Corona-Lage weiter verschlechtert. Stand Donnerstag ermittelten die Experten für die zurückliegenden sieben Tage einen Inzidenzwert von landesweit 155 Corona-Fällen je 100.000 Einwohner, wie das Gesundheitsministerium in Rom am Freitag mitteilte. Der Reproduktionsfaktor liegt bei 1,20. Die an Österreich angrenzenden Regionen Friaul-Julisch Venetien und Südtirol wurden bereits als „gelb“ eingestuft, hier gelten ab sofort strengere Bestimmungen.