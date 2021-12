Italiener wollte sich in Silikon-Arm impfen lassen

Ein 50-jähriger Impfgegner ist in einem Impfzentrum im norditalienischen Biella mit einem Silikon-Arm erschienen. Der Arm hatte eine Schulter mit dem Deltamuskel, in den die Nadel eingeführt wird. Der Mann hoffte, das Gesundheitspersonal so täuschen zu können und ein Impfzertifikat zu erhalten, ohne tatsächlich geimpft worden zu sein. Er wurde angezeigt.