Niklasdorf: Polizei forschte Einbrecher-Gruppe aus

Bereits seit August fahnden die Kriminalisten aus Niklasdorf nach einem 27-jährigen Rumänen, der an mehreren Einbrüchen schuld sein soll. Bewegung in die Sache kam schließlich am 1. Dezember in St. Pölten: Der Verdächtige wurde mit zwei weiteren Rumänen, 24 und 40 Jahre alt, von Polizisten der Fremden- und Grenzpolizei St. Pölten kontrolliert. Die Männer hattien offensichtlich Diebesgut dabei und wurden festgenommen.