Verzögerte Insolvenz-Welle rollt jetzt an

Das Jahr 2021 hat zwar schwach begonnen, aber seit Sommer klettern die Zahlen der Privat- und Firmeninsolvenzen in Österreich immer weiter nach oben. „Nach einem beträchtlichen Rückstau durch Corona sind die eröffneten Firmeninsolvenzen seit Oktober 2021 wieder über dem Vor-Corona-Niveau“, teilte der AKV mit. Seit Juli übertrifft die Zahl der Firmeninsolvenzen jene des Vorjahres, im Oktober und im November gab es sogar mehr eröffnete Verfahren als in den Vergleichsmonaten 2019, also vor der Pandemie.

„Es zeichnet sich ein sukzessiver Abbau des Rückstaus an Firmeninsolvenzen ab“, sagt Franz Blantz, Leiter des AKV Steiermark. 1793 Verfahren wurden insgesamt eröffnet. Privatinsolvenz meldeten rund 6500 Österreicher an. Insgesamt ist dieser Wert niedriger als im Jahr 2019 vor der Krise, aber die Tendenz ist steigend.