Größte Privatinsolvenz des Jahres: Ex-Autohändler

„Es ist die größte Privatinsolvenz des Jahres“, sagt Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband. In all den Jahren haben 40 Gläubiger kaum Geld gesehen - jetzt wird ihnen eine Quote von 0,1 Prozent angeboten - zahlbar in 30 Tagen nach Annahme des Zahlungsplanes.