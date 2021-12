Historische Kleidung: Nikolo im schönsten Gewand

Am 6. Dezember lässt er wieder Kinderaugen strahlen – wie es sich gehört, ist der Nikolaus dann wieder im prunkvollen Gewand mit Bischofsmütze und gut gefülltem Jutesack unterwegs. Dass an diesem Tag alles sitzt und jede Naht hält, dafür sorgen in der Diözese St. Pölten Bernadette Hofer und Eveline Lindner. Die Schneiderinnen der franziskanischen Schulschwestern in St. Pölten restaurieren in der Paramentenstickerei historische Gewänder mit alten Handarbeitstechniken.