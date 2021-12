Irina Shayk: Offenherziger Look für Bradley Cooper

In einem Ensemble aus einem schwarzen Nadelstreif-Hosenanzug und einem Oberteil, das nur aus zwei Lederriemen, die gerade mal die Brüste des Topmodels verdeckten, schritt Irina Shayk, zuletzt mit einer Liebelei mit Kardashian-Ex Kanye West für Schlagzeilen gesorgt hatte, am Mittwochabend in New York über den Premieren-Teppich des Films „Nightmare Alley“.