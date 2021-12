20-Jahr Jubiläum: Viel zum Denken, Staunen, Lachen

Festival Spectrum

Das performative Festival Spectrum macht von 5. bis 9. Juli die Villacher Innenstadt zum Schauplatz von Tanz, Theater und Performances. Nach der Sommerpause kommt man ab 16. September in der nbv in den Genuss eines Stückes als „Best of 20 Jahre“, das mittels Publikumswahl (ab sofort auf der Website) bestimmt und neu auf die Bühne gebracht wird. „Im Morast“ von Olga Zaks, das als Gewinnerstück des 1. Dramatikerinnenpreises in Doris Dexls Regie uraufgeführt wird, steckt man am 28. Oktober, „Eine giftige Affäre“ als bissiges Komödienfutter serviert Michael Weger (Autor, Regie) am 25. November, „Führen wir uns auf“ fordert Katrin Ackerl Konstantins research-Projekt am 30. November.