Großer Corona-Cluster in steirischem Pflegeheim

Durch regelmäßige Tests entdeckt

Durch die regelmäßigen Tests sei der Cluster überhaupt erst entdeckt worden, schilderte Sprecherin Lydia Haider. Manche Bewohner hatten gar keine Symptome, weshalb sich das Virus zunächst ausbreiten konnte. Das sei ähnlich wie in einem Familienverband passiert, denn am Standort werden insgesamt elf Häuser geleitet. Dort sind vier Wohngruppen vom Cluster betroffen. Die Lebenswelten bieten auch Tagesbetreuung und Tageswerkstätten - speziell für Menschen mit Behinderung und besonderen Bedürfnissen an.