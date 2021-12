Polier von Erdreich in Künette erdrückt

Dieses Weihnachten wünscht man keiner Familie: Der entsetzliche Arbeitsunfall passierte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Oberfeldsiedlung im Attnanger Ortsteil Puchheim, die aufgrund der dortigen Bauten von den Einheimischen als „Golanhöhen“ bezeichnet wird. Die Grabungsarbeiten für einen Kanalanschluss waren fast abgeschlossen, als Polier Gerhard V. (47) aus Seewalchen am Attersee in die fünf Meter tiefe Künette stieg, um etwas zu überprüfen.