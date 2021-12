Lobautunnel: Ohne Panzer

Also legt sich die ehemalige Global-2000-Chefin mit dem viel mächtigeren Gegner, der Wiener SPÖ, an. Für diese ist der Tunnel als Entlastung der Südosttangente, der Ostautobahn und der Donaustadt unumgänglich, das letzte fehlende Stück einer Verkehrsader, die nun im Nirwana endet. Der Baustopp sei „ein Schlag gegen die Wiener Bevölkerung und die gesamte Ostregion“, sagte Michael Ludwig und kündigte Widerstand an.