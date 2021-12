Notstand in Portugal wegen steigender Zahlen

Trotz hoher Impfquote gilt in Portugal seit Mittwoch wegen steigender Corona-Zahlen wieder der Notzustand - und zwar mit neuen Testregeln und Beschränkungen. Alle Besucher, die auf dem Luftweg einreisen, müssen nun einen negativen Test vorweisen - selbst dann, wenn sie geimpft oder genesen sind. Homeoffice wird von der Regierung in Lissabon „dringend empfohlen“. Zudem wird es nach den Feiertagen am Jahresende eine „Woche der Zurückhaltung“ geben.