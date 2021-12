Trotz Lockdown noch keine Krise am Arbeitsmarkt

Insgesamt sind gegenwärtig in der Steiermark 1800 Unternehmen mit 17.000 Personen in Kurzarbeit. Mehr als 130.000 Abrechnungen seitens der steirischen Betriebe wurden bisher vom AMS verarbeitet, rund 1,1 Milliarden Euro an Kurzarbeitsbeihilfe ausbezahlt.