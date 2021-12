Sturmeinsätze hielten Wiener Feuerwehr auf Trab

Ein Einsatz, der herausstach, sei am Hof in Innenstadt zu bewerkstelligen gewesen. „Das Portal eines Weihnachtsmarktes hat dem Wind zu viel Angriffsfläche geboten und ist in der Folge umgestürzt. Zum Glück waren keine Besucher in Gefahr, weil der Markt ja gerade geschlossen ist.“ Die Helfer konnten das Portal schlussendlich sichern. Derzeit habe sich die Lage beruhigt, so der Sprecher, vereinzelt könne es aber noch zu Einsätzen im Laufe des Tages kommen.