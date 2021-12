Mangelndes Vertrauen erschwert die Atomgespräche

Den Verhandlern des Wiener Atomabkommens im Palais Coburg läuft die Zeit davon. Bis Freitag sollen die Verhandlungsrunden dauern. Ob es danach eine weitere geben wird, ist ungewiss. Viel Porzellan ist in der Vergangenheit zerschlagen worden. Das größte Problem in Wien: das gegenseitige Misstrauen. Denn die USA haben in der jüngeren Vergangenheit im Nahen Osten viel Kredit verspielt. Auch Teheran schaffte keine vertrauensbildenden Maßnahmen.