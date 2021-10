„Hab Angst, dass Trump 2024 als Präsident antritt“

Zweite Amtszeit wäre von „Rache“ geprägt

Falls Trump 2024 die Wahl gewinne, müsse er sich keine Sorgen um eine Wiederwahl mehr machen und sei damit noch freier in der Gestaltung seiner Politik, gab Grisham zu bedenken. In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinander folgen oder nicht. Sie warnte, dass es Trump in einer zweiten Amtszeit hauptsächlich um Rache gehen würde - und so auch seine Politik aussehen würde.