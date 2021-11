800 Chancen auf den neuen Traumjob

Auf die Teilnehmer warteten inspirierende Impulsvorträge, hilfreiche Tipps in Einzeltrainings, anregende Gespräche mit Recruitern und schlussendlich ein tolles Gewinnspiel. Die Podiumsdiskussion „Talent Recruiting im Fachkräftemangel“ rundete das Programm des Abends ab. Die Unternehmen zeigten sich von der hohen Anzahl an zahlreichen Topkandidaten begeistert, und so wurden fast 200 Einladungen zu vertiefenden Gesprächen ausgesprochen. So bewies Jobkupplerin Doria Pfob bereits zum 15. Mal, dass sie die Geheimformel für die perfekte Verbindung zwischen Bewerbern und Unternehmen kennt.