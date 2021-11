Jahreszahlen: Sturm und Kapfenberg in „Rot“

Zwei „Großklubs“ fallen auf

Sprung in die Zweite Liga: Da bilanzierte der GAK (Eigenkapital von 794.000 Euro) wie berichtet durch die Verschiebung von drei Heimspielen aus der letzten Saison ins Geschäftsjahr 20/21 sehr positiv, man macht mit 458.000 Euro Gewinn das größte Plus der Zweitligisten. Ein Ertrag von 3,4 Millionen wurde erwirtschaftet, das Personal kostet 1,7 Millionen. Auffallend: Wacker Innsbruck mit einem Verlust von 2,9 Millionen sowie Aufsteiger Klagenfurt, der ein Minus von gar 3,5 Millionen aufweist. Lafnitz bilanzierte mit einem netten Plus von 26.000 Euro - während Kapfenbergs Falken ein negatives Eigenkapital von 302.000 Euro aufweisen. Das schlägt sich am Ende in einem Jahresminus von 321.000 Euro nieder.