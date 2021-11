Geschäftsbericht ist da - der GAK ist schuldenfrei

Die fristgerecht an die Bundesliga übermittelte wirtschaftsgeprüfte Bilanz zeigt trotz Corona-Jahres einen Gewinn von 458.000 Euro. „Dieser Gewinn erklärt sich wie folgt: Durch die Verschiebung der vorangegangenen Saison wurden drei Heimspiele des GAK in das neue Geschäftsjahr aufgenommen. Zudem wurde auch der Bundesliga-Lizenzbonus für die vergangene Saison erst in diesem Geschäftsjahr ausbezahlt. Dazu kommen die rund 150.000 Euro durch die Crowdfunding-Aktion unserer Fans, für die wir sehr dankbar sind," erklärt GAK-Finanzvorstand Harald Hochleitner.